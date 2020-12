GF Vip, Alfonso Signorini svela perché Ginevra Lamborghini non entra in Casa (Di martedì 15 dicembre 2020) Ginevra Lamborghini, così come anticipato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, non entrerà più dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini intervistato dal GF Vip Party, ha spiegato il vero motivo del dietrofront della sorella minore di Elettra. GF Vip, Alfonso Signorini svela perché Ginevra Lamborghini non entrerà in Casa Ginevra Lamborghini sarebbe stata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 dicembre 2020), così come anticipato da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, non entrerà più dentro ladel Grande Fratello Vip.intervistato dal GF Vip Party, ha spiegato il vero motivo del dietrofront della sorella minore di Elettra. GF Vip,non entrerà insarebbe stata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - blogtivvu : #GFVip, Alfonso Signorini svela perché Ginevra Lamborghini non entra in Casa - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #AlfonsoSignorini rivela il (vero) motivo per cui #GinevraLamborghini non entrerà nella #Casa. E a prop… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Barbara d'Urso sfida Alfonso Signorini e si riprende il Reality Show - Manuel_Real_Off : Non mi ero accorto ?? #GfVip -