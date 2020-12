Fdi | ai tornelli delle Metro assembramenti assurdi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Anche questa mattina nelle stazioni dellapolitana della Capitale, in particolare alla fermata Anagnina, abbiamo assistito a scene surreali condi persone ai. Il trasporto pubblico locale, come piu’ volte abbiamo denunciato, si conferma come il piu’ pericoloso veicolo di contagi.” “Appare assurdo, quindi, che il Governo e le amministrazioni locali insistono a prendere provvedimenti contro commercianti e attivita’ produttive e continuano a trascurare o quanto meno a sottovalutare una situazione che sta diventando sempre piu’ esplosiva.” “Senza dimenticare, infine, gli stessi operatori del servizio pubblico abbandonati oramai al loro destino senza nessuna tutela per la loro salute”. È quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, il ...