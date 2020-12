Cyberpunk 2077 è il festival dei bug e uno dei più fuori controllo genera poliziotti ovunque (Di martedì 15 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 ha un serio problema con lo spawning dei poliziotti. Ogni giorno vengono segnalati nuovi bug in Cyberpunk 2077, con i giocatori che trovano e condividono nuove scoperte su Reddit. E' stato scoperto che se si spara a un civile o a un oggetto inanimato per le strade di Night City, gli agenti di polizia si genereranno direttamente accanto a voi e inizieranno immediatamente a cercare di abbattervi. Il bug è piuttosto ridicolo, perché anche se vi trovate in un posto senza nessun ufficiale dell'NCPD sarete attaccati lo stesso. Ma c'è di peggio. Un nuovo video pubblicato da un giocatore che voleva testare quanto fosse grave il bug di spawning, mostra quanto possa essere sconcertante. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020)ha un serio problema con lo spawning dei. Ogni giorno vengono segnalati nuovi bug in, con i giocatori che trovano e condividono nuove scoperte su Reddit. E' stato scoperto che se si spara a un civile o a un oggetto inanimato per le strade di Night City, gli agenti di polizia si genereranno direttamente accanto a voi e inizieranno immediatamente a cercare di abbattervi. Il bug è piuttosto ridicolo, perché anche se vi trovate in un posto senza nessun ufficiale dell'NCPD sarete attaccati lo stesso. Ma c'è di peggio. Un nuovo video pubblicato da un giocatore che voleva testare quanto fosse grave il bug di spawning, mostra quanto possa essere sconcertante. Leggi altro...

