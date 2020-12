Ciclismo femminile, Challenge by La Vuelta 2021: previsto un incremento tra due e quattro tappe (Di martedì 15 dicembre 2020) Possibile crescita per la Challenge by La Vuelta femminile, che dopo la sua nascita come gara di un giorno nel 2015, l’aumento a due tappe nel 2018, e le tre frazioni dell’edizione di quest’anno, potrebbe fare un ulteriore salto di qualità. L’ipotesi più fondata è quella di un allungamento della rassegna iberica tra due e quattro tappe, per un totale che varia tra i cinque e i sette giorni di gara. In un incontro con i media organizzato dall’agenzia di stampa Europapress, il direttore della Vuelta a España Javier Guillén ha infatti confermato che sono in atto dei piani per la corsa a tappe femminile, che corre parallela all’ultima settimana della gara maschile, e che potrebbe rivelarsi ancor più la ciliegina sulla torta della ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) Possibile crescita per laby La, che dopo la sua nascita come gara di un giorno nel 2015, l’aumento a duenel 2018, e le tre frazioni dell’edizione di quest’anno, potrebbe fare un ulteriore salto di qualità. L’ipotesi più fondata è quella di un allungamento della rassegna iberica tra due e, per un totale che varia tra i cinque e i sette giorni di gara. In un incontro con i media organizzato dall’agenzia di stampa Europapress, il direttore dellaa España Javier Guillén ha infatti confermato che sono in atto dei piani per la corsa a, che corre parallela all’ultima settimana della gara maschile, e che potrebbe rivelarsi ancor più la ciliegina sulla torta della ...

zazoomblog : Ciclismo su pista: la Nazionale femminile in raduno domani a Montichiari. Le convocate di Salvoldi - #Ciclismo… - cyclingoo : ?? Trek-Segafredo, svelate le maglie della squadra maschile e di quella femminile per il 2021 / By @spaziociclismo… - stefanozana : RT @biciPRO1: L'addio all'@astanawomen e la nascita dell'@ar_procycling ma anche tanto altro, perché Maurizio Fabretto, classe 1958, è un p… - biciPRO1 : L'addio all'@astanawomen e la nascita dell'@ar_procycling ma anche tanto altro, perché Maurizio Fabretto, classe 19… - gozwitaly : Il 9 dicembre @GoZwift ospita i Campionati del Mondo @UCI_cycling con atleti del World Tour & gli Zwifters ai verti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo femminile Movistar, Annemiek Van Vleuten rivela di aver rifiutato la Trek-Segafredo: “Manteniamo interessante il ciclismo femminile, non mettiamo tutte le più forti in una sola squadra” SpazioCiclismo Ciclismo femminile, Challenge by La Vuelta 2021: previsto un incremento tra due e quattro tappe

Possibile crescita per la Challenge by La Vuelta femminile, che dopo la sua nascita come gara di un giorno nel 2015, l’aumento a due tappe nel 2018, e le tre frazioni dell’edizione di quest’anno, ... Il GiroRosa torna nel Vco con la cronoscalata Formazza-Riale

Nel 2021 torna nel Verbano Cusio Ossola il Giro Rosa, ovvero il Giro d’Italia femminile di ciclismo. E lo fa con una tappa spettacolare: una cronoscalata a Formazza, da Fondovalle a Riale. Una prova t ... Possibile crescita per la Challenge by La Vuelta femminile, che dopo la sua nascita come gara di un giorno nel 2015, l’aumento a due tappe nel 2018, e le tre frazioni dell’edizione di quest’anno, ...Nel 2021 torna nel Verbano Cusio Ossola il Giro Rosa, ovvero il Giro d’Italia femminile di ciclismo. E lo fa con una tappa spettacolare: una cronoscalata a Formazza, da Fondovalle a Riale. Una prova t ...