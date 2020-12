Calenda: per trattare con M5S, PD e SI aspettano condanna Raggi (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Ieri si e’ tenuta la riunione del tavolo di coalizione del centrosinistra su Roma. Abbiamo diligentemente partecipato a tutte le riunioni. Partito democratico e Sinistra italiana hanno chiarito che nel caso di condanna della Raggi apriranno un tavolo con il M5S. Il tavolo e’ dunque per noi congelato”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda. Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Ieri si e’ tenuta la riunione del tavolo di coalizione del centrosinistra su Roma. Abbiamo diligentemente partecipato a tutte le riunioni. Partito democratico e Sinistra italiana hanno chiarito che nel caso didellaapriranno un tavolo con il M5S. Il tavolo e’ dunque per noi congelato”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo

Radio1Rai : ???'Se avessimo letto la bozza del #RecoveryPlan italiano, avremmo capito che è finta, vuota. L'ex #Ilva? #Mittal ha… - Nonsonounbot1 : @Federic49238225 @Ted0foro Perché tratti una proposta di cooperazione e responsabilità politica nazionale, come se… - Franca32833698 : RT @marieta99044909: Conte vuole per forza una cabina di regia per gestire i 209 miliardi? Bene; ci metta dentro gente esperta: Draghi, C… - Giopigli : RT @marieta99044909: Conte vuole per forza una cabina di regia per gestire i 209 miliardi? Bene; ci metta dentro gente esperta: Draghi, C… - Edoardo__ : @CarloCalenda @pdnetwork @SI_sinistra Si fanno le pernacchie allo specchio. Non si capisce se per migliorare la pre… -