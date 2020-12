Cagliari | Di Francesco | “Parma squadra solida e difficile Farò qualche cambio di formazione”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo il k.o. casalingo contro l'Inter, ilè chiamato a ripartire in campionato. Mercoledì sarà già tempo di scendere in campo per il turno infrasettimanale di Serie A che metterà i sardi davanti al. Il tecnico rossoblù Eusebio Diha presentato la sfida ai media., parla Dicaption id="attachment 1038779" align="alignnone" width="714" Di, getty images/captionParte subito dallache potrebbe scendere in campo contro i ducali: "Sinceramente sto facendo delle valutazioni, eprobabilmente lo", ha detto Di. "Non sarà turnover massiccio ma forse unper reparto. ...