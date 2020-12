Untitled Goose Game è il perfetto antistress Ecco perché provarlo

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il successo diè stato enorme e inaspettato. Prodotto da House House, uno sviluppatore indipendente di Melbourne e pubblicato da Panic per Microsoft Windows, Mac Os e Nintendo Switch, è stato poi convertito anche per PS4 e XBox One. La trama è piuttosto semplice, così come ilplay (il che rende il gioco adatto anche ai bambini): il giocatore interpreta un'oca dispettosa che arriva in un tranquillo villaggio di campagna. Gli abitanti sono impegnati in varie attività altrettanto tranquille: c'è il giardiniere, la proprietaria di un negozio, il bambino che gioca a palla, il signore che legge il giornale e beve il té, la pittrice che sta realizzando un quadro. L'oca dovrà fare una sola cosa: dare fastidio a tutti. Qualche mese fa è uscita anche la versione per due giocatori. Il successo di ...