Traffico Roma del 14-12-2020 ore 09 | 30

(Di lunedì 14 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti e code sul grande raccordo anulare tra Prenestina e Ardeatina in carreggiata interna ma anche tra Ardeatine Tiburtina carreggiata esterna code sulla via Salaria per un restringimento della sede viaria nei pressi della motorizzazione per lavori rallentato ilsul percorso Urbano della A24 tratto della tangenziale in tangenziale ci sono poi code segnalate verso la Salaria per lavori all’altezza di Tor di Quinto forti rallentamenti anche verso lo stadio tra Tiburtina e campi sportivi e da San Lorenzo in direzione di San Giovanni rallentata alta velocitàFirenze per il rinvenimento di un cadavere in zona Capena riprogrammata l’offerta commerciale anche della linea fl1 Fiumicino aeroporto per i dettagli di queste altre notizie potete consultare ...