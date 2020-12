Sport: Spadafora, 'Dirigenti donne? Serve svolta culturale' (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA, 14 DIC - Per l'ascesa di donne Dirigenti nello Sport, Serve una "svolta culturale". Lo sottolinea il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora intervenendo al dibattito on line 'La rete delle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA, 14 DIC - Per l'ascesa dinellouna "". Lo sottolinea il ministro per loVincenzointervenendo al dibattito on line 'La rete delle ...

