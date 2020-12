Sandinista! dei The Clash e la musica da ascoltare prima col cervello e poi con le orecchie

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi mi inimicherò una buona parte dei colleghi. No, non è possibile. Me li sono già inimicati quasi tutti, se vi è capitato di leggere uno dei tanti articoli dedicati all’uscita di Let Them Talk di Cremonini, o se avrete notato per contro l’assenza di altri articoli, o almeno di certe firme in calce a certi articoli, vi sarà evidente che non riscuoto grande stima tra quanti scrivono di, a parte le rare eccezioni di Zanetti, Spinelli e Vacalebre ce ne fosse uno che mi abbia citato, gente che evidentemente preferisce far finta che io non esista anche a rischio di andare contro l’evidenza. Diciamo allora che oggi darò ai tanti a cui sto sulle scatole un’arma contundente per attaccarmi, anche se, è ovvio, non sono un autolesionista, di pistola fallata che poi finirà per esplodere in mano a chi prova a usarla, con conseguente perdita delle dita, sangue sparso ...