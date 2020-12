San Giuseppe Vesuviano | sequestrata fabbrica di bevande | produceva falso champagne

Leggi su anteprima24

San(Na) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato unaclandestina in Sanutilizzata per la produzione di. Nel corso dell'operazione, cui hanno partecipato anche gli ispettori del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualita? e Repressione Frodi Agroalimentari, sono state rinvenute bottiglie ed etichette false di vari marchi tra cui "Moet&Chandon", "Olio Sapio" e "Olio San Colomvano". Sequestrati anche 1100 contrassegni di stato peralcoliche e denunciati per contraffazione e ricettazione i titolari, una 55enne e un 48enne originari di Sarno.