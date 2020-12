Roma, Fonseca: “Conosco bene il Braga. Non sarà una gara semplice” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Il Braga è un club che conosco bene, così come conosco bene anche l’allenatore quindi credetemi se vi dico che sarà una gara difficile perchè so di cosa parlo. E’ una buona squadra che ha fatto un grande percorso nel girone”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare il sorteggio per i sedicesimi di Europa League contro la sua ex squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ilè un club che conosco, così come conoscoanche l’allenatore quindi credetemi se vi dico cheunadifficile perchè so di cosa parlo. E’ una buona squadra che ha fatto un grande percorso nel girone”. Queste le dichiarazioni del tecnico della, Paulointervenuto ai canali ufficiali del club per commentare il sorteggio per i sedicesimi di Europa League contro la sua ex squadra. SportFace.

sportli26181512 : #Roma, Fonseca: 'Conosco bene il Braga, gara complicata': Le parole del tecnico giallorosso dopo il sorteggio dei s… - siamo_la_Roma : ?? Sarà il #Braga il prossimo avversario della #Roma in #EuropaLeague ?Squadra che #Fonseca conosce bene ?? Le parole… - maespo69 : RT @ilRomanistaweb: #Fonseca: 'Conosco bene il Braga, sarà una sfida speciale per me' L'allenatore giallorosso sul sorteggio di #EuropaLea… - Cobretti_80 : @g_dagnelli Il crucco lo demoliscono in 2 settimane. Fonseca può stare a Roma. - ignotoale75 : RT @CucchiRiccardo: #StellaRossa per il #Milan. Ricordi. #Braga per la #Roma. Fonseca sa. #Granada per il #Napoli. Pozzo ne è stato proprie… -