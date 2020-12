Recovery | Boschi | ' non abbiamo tagliato 300 eletti per avere task force di 300 tecnici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Domani a Palazzo Chigi col premier Giuseppe Conte "ascolteremo intanto quello che ha da dire, visto che quel che avevamo da dire noi di Iv lodetto in Parlamento, nelle varie riunioni e in Cdm. Crediamo che ci siano degli errori, che il piano che Conte ha presentato in Cdm per l'uso dei 209 mld in arrivo dall'Europa, e che graveranno sui nostri figli e nipoti, è giusto decidere insieme come spenderli, non può essere un uomo solo a decidere". Lo dice la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena, in un'intervista al Tg4, sottolineando, "per esempio, che i 9 mld destinati alla sanità non sono sufficienti. E poi, non300 parlamentari in meno per poiunadi 300 consulenti".