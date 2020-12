Quando è meglio caricare lo smartphone per non danneggiare la batteria (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un elenco di utili consigli su come caricare al meglio la propria batteria, evitando di danneggiarla o usurarla prima del tempo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un elenco di utili consigli su comealla propria, evitando di danneggiarla o usurarla prima del tempo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

borghi_claudio : Intanto ogni settimana quando la Svezia (zero lockdown, zero mascherine) rilascia gli aggiornamenti sui dati settim… - fattoquotidiano : Quando erano stati beccati con il sorcio in bocca – o meglio con i 600 euro del bonus Inps in tasca – si erano inve… - giovannivernia : Quando lavoravo davvero, e sviluppavo codice nelle società di consulenza,si faceva il beta test poi quando tutto fu… - AnnaRDelorenzo : RT @AuLuCaRo: Quando si esce nel mondo è meglio tenersi per mano e rimanere uniti. #laMiaParola è insieme. - TuttoAndroid : Quando è meglio caricare lo smartphone per non danneggiare la batteria -