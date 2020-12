Ninja Gaiden, novità in arrivo? Koei Tecmo registra il marchio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Anche se non è una cosa ufficiale, le ipotesi di un nuovo Ninja Gaiden potrebbero essere prese in considerazione in questo momento, dato che recentemente Koei Tecmo ha registrato il marchio. La notizia è stata data su Twitter e afferma che la società ha depositato il marchio del franchise il 3 dicembre. L'ultimo gioco della serie è stato Yaiba: Ninja Gaiden Z del 2014, il quale non è stato così accolto calorosamente dai fan della serie. L'ultimo gioco numerato è stato invece Ninja Gaiden 3: Razor's Edge del 2013. Questi due giochi hanno in gran parte fatto sparire la serie, visto che Team Ninja ha lavorato poi ai titoli di successo NiOh e NiOh 2. Insomma, per adesso si tratta di un ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 dicembre 2020) Anche se non è una cosa ufficiale, le ipotesi di un nuovopotrebbero essere prese in considerazione in questo momento, dato che recentementehato il. La notizia è stata data su Twitter e afferma che la società ha depositato ildel franchise il 3 dicembre. L'ultimo gioco della serie è stato Yaiba:Z del 2014, il quale non è stato così accolto calorosamente dai fan della serie. L'ultimo gioco numerato è stato invece3: Razor's Edge del 2013. Questi due giochi hanno in gran parte fatto sparire la serie, visto che Teamha lavorato poi ai titoli di successo NiOh e NiOh 2. Insomma, per adesso si tratta di un ...

