Nascerà in Gibuti il più grande centro logistico dell’Africa

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Al contrario di altri Stati africani,non ha giacimenti di idrocarburi o depositi di materie prime. Normale quindi che il suo governo cerchi di massimizzare i benefici che derivano dalla sua posizione geografica. Situato tra l’oceano indiano e il mar rosso, la piccola nazione da un milione di abitanti ha cercato negli anni di investire nel settore portuale. Da quelle parti ogni anno transitano circa 30mila navi merci: da qui il tentativo di diventare una via di sbocco per tutte le nazioni confinanti che non hanno accesso al mare. Un esempio in tal senso è la ferrovia che collega l’omonima capitale con Addis Abeba, grazie a cui sono sensibilmente aumentati i traffici del suo porto. Tramite esso passano infatti tutte le merci da e per l’Etiopia, rappresentano il 90% del volume.punta a diventare snodo mercantile Per quanto ...