Napoli, Gattuso: "Sorteggio insidioso, contro il Granada sarà dura" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Napoli pesca il Granada ai sedicesimi di finale di Europa League.Si sono svolti questa mattina i sorteggi per i sedicesimi di finale di Europa League che hanno stabilito gli accoppiamenti tra le squadre ancora in corsa. Urna poco benevola per il Napoli, che pesca il Granada: classificatasi da seconda nel Girone E. Un responso commentato da tecnico azzurro Gennaro Gattuso proprio a margine del sorteggio di Nyon: "E' un sorteggio difficile e insidioso. Il Granada è un'ottima squadra e sarà dura".

