Moratti: «Conte è bravissimo, ma ha un carattere difficile. Non so se avrei resistito così tanto» (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport, su RadioUno. Ha commentato l’esclusione dell’Inter dalle coppe europee. «Una grande delusione, senza dubbio. Non era un girone semplicissimo, ma qualcosa in più ce lo si aspettava, ora vediamo il campionato, dove comunque mi pare si siano esprimendo benissimo». Su Paolo Rossi: «E’ stato davvero un grande dolore la sua perdita. Per conto mio è stato uno dei più grandi in assoluto, lo seguivo da ragazzo e sinceramente mi è dispiaciuto di essere arrivato alla presidenza troppo tardi, altrimenti avrei provato a prenderlo a tutti i costi. Mi sono innamorato di lui da spettatore, è davvero triste quello che è successo». Sul campionato: è più verosimile il decimo scudetto alla Juve o il ritorno al successo del Milan? «Il Milan si sta esprimendo davvero ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ex presidente dell’Inter, Massimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport, su RadioUno. Ha commentato l’esclusione dell’Inter dalle coppe europee. «Una grande delusione, senza dubbio. Non era un girone semplicissimo, ma qualcosa in più ce lo si aspettava, ora vediamo il campionato, dove comunque mi pare si siano esprimendo benissimo». Su Paolo Rossi: «E’ stato davvero un grande dolore la sua perdita. Per conto mio è stato uno dei più grandi in assoluto, lo seguivo da ragazzo e sinceramente mi è dispiaciuto di essere arrivato alla presidenza troppo tardi, altrimentiprovato a prenderlo a tutti i costi. Mi sono innamorato di lui da spettatore, è davvero triste quello che è successo». Sul campionato: è più verosimile il decimo scudetto alla Juve o il ritorno al successo del Milan? «Il Milan si sta esprimendo davvero ...

napolista : #Moratti: «#Conte è bravissimo, ma ha un carattere difficile. Non so se avrei resistito così tanto» A RadioUno: «E’… - _intermagazine : Moratti: “Conte? Probabilmente io non lo avrei preso. Difficile giudicare Eriksen” - clikservernet : Moratti: “Conte molto bravo ma scelta rischiosa. Eriksen? Senza fiducia non può continuare” - Noovyis : (Moratti: “Conte molto bravo ma scelta rischiosa. Eriksen? Senza fiducia non può continuare”) Playhitmusic - - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Moratti: 'Conte? non so se avrei resistito...' -