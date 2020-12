Meghan Markle a sorpresa in tv per la prima volta dopo aver parlato dell’aborto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Meghan Markle è apparsa a sorpresa durante lo speciale della CNN “Heroes: An All-Star Tribute” per ringraziare tutte le persone che durante l’emergenza coronavirus si sono preoccupate per gli altri. E’ la prima volta che la Duchessa di Sussex appare in pubblico dopo aver parlato del suo dolore per l’aborto spontaneo dello scorso luglio. Meghan è seduta su una panchina nel giardino della megavilla di Los Angeles che condivide con il marito Harry e con il figlio Archie. Indossa una camicia in seta pussybow di un delicato color lilla in tinta con i fiori sullo sfondo e abbinata al rossetto. Capelli raccolti e make up delicato: tutto studiato per regalare un’impressione di romanticismo e purezza. Nei due minuti di video, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 14 dicembre 2020)è apparsa adurante lo speciale della CNN “Heroes: An All-Star Tribute” per ringraziare tutte le persone che durante l’emergenza coronavirus si sono preoccupate per gli altri. E’ lache la Duchessa di Sussex appare in pubblicodel suo dolore per l’aborto spontaneo dello scorso luglio.è seduta su una panchina nel giardino della megavilla di Los Angeles che condivide con il marito Harry e con il figlio Archie. Indossa una camicia in seta pussybow di un delicato color lilla in tinta con i fiori sullo sfondo e abbinata al rossetto. Capelli raccolti e make up delicato: tutto studiato per regalare un’impressione di romanticismo e purezza. Nei due minuti di video, ...

