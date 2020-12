Maria Teresa Ruta:"Roberto Zappulla? Mi pento di non aver avuto un figlio"/ La dura confessione... (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roberto Zappulla nei pensieri di Maria Teresa Ruta che confessato di essersi pentita di non aver avuto un figlio con lui. Cosa risponderà il compagno fuori dalla casa del Grande Fratello? Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020)nei pensieri diche confessato di essersi pentita di nonuncon lui. Cosa risponderà il compagno fuori dalla casa del Grande Fratello?

OfficialASRoma : ?? #ASR27 x Romanisti da una vita ???? Vi presentiamo Maria Teresa, tifosa romanista di 92 anni, vincitrice del cont… - robianlol : RT @ValentinaDalon2: Samantha: 'Maria Teresa vuole fare i biscotti ma sprechiamo olio secondo me' Stefania: 'vuole fare i biscotti? Fagliel… - oggiammareyee : RT @veror__: ????RAGA DOBBIAMO SALVARE MARIA TERESA, PENSATE SIA LA PIÙ VOTATA INVECE È A RISCHIOO ???? #GFVIP - Francym97 : RT @riccardoallasia: Tommaso: MARIA TERESA CHI È IL PIÙ ANTIPATICO SECONDO TE IN CASA? COME DICI? FILIPPO NARDI? MTR: MA NON HO DETTO NIEN… - vivodiviolax : RT @Idaydream_: Samantha: 'Maria Teresa vuole fare i biscotti ma sprechiamo olio secondo me' Stefania: 'vuole fare i biscotti? Faglieli far… -