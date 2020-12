«Mank», la storia vera personaggio per personaggio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il film Mank di David Fincher racconta il contesto nel quale Herman Mankiewicz - detto appunto Mank - scrisse la sceneggiatura, con Orson Welles, di Quarto Potere (1941). Citizen Kane (questo il titolo originale in inglese del film), diretto, prodotto e interpretato da Orson Welles, é universalmente riconosciuto come un capolavoro della settima arte. L'American Film Institute (e non solo) lo ha classificato come il miglior lungometraggio statunitense di tutti i tempi, merito dunque degli uomini che lo hanno realizzato. Orson Welles aveva ottenuto giovanissimo - era nato nel 1915 a Kenosha nel Wisconsin - dalla Rko Pictures nel '39 un vantaggioso contratto per ricoprire i ruoli di regista, sceneggiatore, attore e produttore con assoluta libertà artistica. Esistono diverse opinioni sui pesi di ciascuno nella scrittura: secondo alcuni, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il filmdi David Fincher racconta il contesto nel quale Hermaniewicz - detto appunto- scrisse la sceneggiatura, con Orson Welles, di Quarto Potere (1941). Citizen Kane (questo il titolo originale in inglese del film), diretto, prodotto e interpretato da Orson Welles, é universalmente riconosciuto come un capolavoro della settima arte. L'American Film Institute (e non solo) lo ha classificato come il miglior lungometraggio statunitense di tutti i tempi, merito dunque degli uomini che lo hanno realizzato. Orson Welles aveva ottenuto giovanissimo - era nato nel 1915 a Kenosha nel Wisconsin - dalla Rko Pictures nel '39 un vantaggioso contratto per ricoprire i ruoli di regista, sceneggiatore, attore e produttore con assoluta libertà artistica. Esistono diverse opinioni sui pesi di ciascuno nella scrittura: secondo alcuni, ...

soloversacexme : RT @Screenweek: L'uscita di #Mank su @NetflixIT ci presta il fianco per riflettere sull'importanza di #Quartopotere il capolavoro di #Orson… - InLiberta : Mank, un’opera che è ormai considerata un classico di storia del cinema - di Fabio Rossi #mank #cinema #Netflix… - ronniehowlett3 : RT @bucchianicogio: #Mank di David Fincher è un valzer temporale che conduce gli spettatori all’interno di una storia raccontata per e dal… - bucchianicogio : #Mank di David Fincher è un valzer temporale che conduce gli spettatori all’interno di una storia raccontata per e… - RivistaStudio : Il nuovo di David Fincher, su Netflix, ricostruisce la storia del film dei film, Quarto potere, e del suo sceneggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Mank storia La vera storia dei personaggi di Mank GQ Italia Oscar 2021: chi avrà la nomination come miglior attore? Oscar 2021: chi avrà la nomination come miglior attore? Ma chi potrebbe ricevere la candidatura a miglior attore? Ecco le nostre previsioni ... “Mank”: un favoloso omaggio alla Hollywood dei tempi andati Disponibile in streaming dal 4 dicembre, racconta la storia del critico teatrale Herman J. Mankiewicz, a cui un giovanissimo Orson Welles affiderà la creazione della sceneggiatura di “Quarto Potere" ... Oscar 2021: chi avrà la nomination come miglior attore? Ma chi potrebbe ricevere la candidatura a miglior attore? Ecco le nostre previsioni ...Disponibile in streaming dal 4 dicembre, racconta la storia del critico teatrale Herman J. Mankiewicz, a cui un giovanissimo Orson Welles affiderà la creazione della sceneggiatura di “Quarto Potere" ...