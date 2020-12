Maltempo, in Abruzzo primo esperimento per sensori grandine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pescara - Arrivano in Abruzzo, per la prima volta in Italia, i sensori per monitorare in tempo reale la grandine e preallertare le zone potenzialmente interessate. Lo rende noto la Protezione civile regionale, annunciando che l'ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico di Pescara e l'Ufficio Meteo-Nivo e Radar Meteorologia del Centro Funzionale della Regione Abruzzo ha installato due sensori di monitoraggio della grandine nelle aree urbane dei comuni di Pescara e L'Aquila. "L'esperimento pilota, unico in Italia - fa sapere la Protezione Civile - ha lo scopo non solo di aggiornare ed implementare la rete regionale in telemisura, ma, soprattutto, di monitorare in tempo reale i fenomeni grandinigeni e di pre-allertare le zone potenzialmente interessate. Seppur tra i ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Pescara - Arrivano in, per la prima volta in Italia, iper monitorare in tempo reale lae preallertare le zone potenzialmente interessate. Lo rende noto la Protezione civile regionale, annunciando che l'ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico di Pescara e l'Ufficio Meteo-Nivo e Radar Meteorologia del Centro Funzionale della Regioneha installato duedi monitoraggio dellanelle aree urbane dei comuni di Pescara e L'Aquila. "L'pilota, unico in Italia - fa sapere la Protezione Civile - ha lo scopo non solo di aggiornare ed implementare la rete regionale in telemisura, ma, soprattutto, di monitorare in tempo reale i fenomeni grandinigeni e di pre-allertare le zone potenzialmente interessate. Seppur tra i ...

