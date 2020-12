Madre e figlio ritrovati abbracciati senza vita: fatale una fuga di gas (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ una vicenda che spezza il cuore, quella che proviene da Velletri – in provincia di Roma. In una struttura gestita dalla comunità San Girolamo Emiliano onlus, collegata alla Caritas, una donna di 36 anni è stata trovata senza vita assieme al figlio di 6 anni. Le vittime – Elena Catalina Pinzaru e il piccolo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 14 dicembre 2020) E’ una vicenda che spezza il cuore, quella che proviene da Velletri – in provincia di Roma. In una struttura gestita dalla comunità San Girolamo Emiliano onlus, collegata alla Caritas, una donna di 36 anni è stata trovataassieme aldi 6 anni. Le vittime – Elena Catalina Pinzaru e il piccolo L'articolo NewNotizie.it.

