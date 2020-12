Kaiserschmarren | la colazione di Natale è la ricetta dolce di Barbara De Nigris

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Pasticcio dell’imperatore è ilE’ sempre mezzogiorno di oggi 14 dicembre 2020 per E’ sempre mezzogiorno. LadiDeoggi èed è ladio la merenda della vigilia di. E’ undavvero speciale, facile da fare e piace a tutti, così raccontaDenella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Come sottolinea Evelina Flachi è ungenuino ma non c’è dubbio che sia un bel po’ calorico. Ovvio che non è undi fine pasto ma una merenda o unaquando bisogna attendere molto prima del pranzo o della cena. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno, questo ...