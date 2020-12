Joe Biden presidente | il sigillo dei grandi elettori

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Al termine di una lunga giornata, i 538 ‘’ dei 50 Stati e della capitale mettono ilsulla vittoria di Joee di Kamala Harris. Un rito in genere puramente cerimoniale, se non fosse che Donald Trump continua a denunciare elezioni fraudolente e a considerare il suo rivale unillegittimo anche dopo che una Corte costituzionale a maggioranza conservatrice ha respinto il suo ultimo ricorso. I, il cui numero varia in base alla popolazione, si sono riuniti per votare secondo il risultato del voto popolare nel loro Stato, come prescrivono le leggi, nonostante la possibilità di qualche ‘infedele’: 306 per il ticket dem, 232 per quello repubblicano, con un quorum necessario per entrare alla Casa Bianca di 270. In alcuni ...