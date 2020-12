Inzaghi | “La sfida con Pippo un orgoglio per i nostri familiari | ma servono punti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNel sorteggio per gli ottavi di Champions League la Lazio non avrebbe potuto pescare un avversario peggiore. Alla squadra di Simonesono toccati i campioni in carica del Bayern Monaco: “Tutte le squadre erano difficili, affrontare loro deve essere uno stimolo per proseguire il nostro percorso di crescita”, ha dichiarato il tecnico biancoceleste che domani affronterà suo fratello Filippo nel suggestivo confronto del Ciro Vigorito: “Sarà senza dubbio unaparticolare, ognuno proverà a fare la miglior gara possibile ma di sicuro alla fine ci abbracceremo. Sarà una grande soddisfazione per igenitori e per ifigli”. Voci dall’ambiente biancoceleste parlano di un Lotito contrariato per l’avvio di stagione in campionato. Quella di Benevento sarà dunque una gara cruciale ...