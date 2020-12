Il Sudan non è più sulla lista nera degli Stati uniti (Di martedì 15 dicembre 2020) L’esecutivo politico-militare Sudanese ha ottenuto ciò che aspettava dopo aver normalizzato le relazioni con lo Stato di Israele. L’ambasciata Usa a Khartum ha comunicato «essendo terminato il periodo di 45 giorni di notifica al Congresso, il segretario di Stato ha firmato l’annullamento dal 14 dicembre della designazione del Sudan quale Stato sponsor del terrorismo». Il paese africano figurava in quella lista dal 1993 e per quasi trent’anni è stato soggetto a dure sanzioni. Lo scorso 19 ottobre Donald Trump aveva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 dicembre 2020) L’esecutivo politico-militareese ha ottenuto ciò che aspettava dopo aver normalizzato le relazioni con lo Stato di Israele. L’ambasciata Usa a Khartum ha comunicato «essendo terminato il periodo di 45 giorni di notifica al Congresso, il segretario di Stato ha firmato l’annullamento dal 14 dicembre della designazione delquale Stato sponsor del terrorismo». Il paese africano figurava in quelladal 1993 e per quasi trent’anni è stato soggetto a dure sanzioni. Lo scorso 19 ottobre Donald Trump aveva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

zazoomblog : Il Sudan non è più sulla lista nera degli Stati uniti - #Sudan #sulla #lista #degli #Stati - EREpifania : RT @FocusonafricaIt: #Sudan, svolta storica. Da oggi non è più nella blacklist del terrorismo degli Stati Uniti. Di @AntonellaNapoli @Baoba… - BaobabExp : RT @FocusonafricaIt: #Sudan, svolta storica. Da oggi non è più nella blacklist del terrorismo degli Stati Uniti. Di @AntonellaNapoli @Baoba… - Cpt_sbada : RT @FocusonafricaIt: #Sudan, svolta storica. Da oggi non è più nella blacklist del terrorismo degli Stati Uniti. Di @AntonellaNapoli @Baoba… - elenavilla3 : RT @FocusonafricaIt: #Sudan, svolta storica. Da oggi non è più nella blacklist del terrorismo degli Stati Uniti. Di @AntonellaNapoli @Baoba… -

Ultime Notizie dalla rete : Sudan non Il Sudan non è più sulla lista nera degli Stati uniti | il manifesto Il Manifesto Sudan, svolta storica. Da oggi non è più nella blacklist negli Stati Uniti del terrorismo

Speciale Sudan - Sudan, svolta storica. Da oggi non è più nella blacklist negli Stati Uniti del terrorismo - Il 14 dicembre del 2020 resterà una data fondamentale nella storia del Sudan post Bashir, q ... Sudan, svolta storica. Da oggi non è più nella blacklist Usa del terrorismo

Speciale Sudan - Sudan, svolta storica. Da oggi non è più nella blacklist Usa del terrorismo - Il 14 dicembre del 2020 resterà una data fondamentale nella storia del Sudan post Bashir, quello rinato d ... Speciale Sudan - Sudan, svolta storica. Da oggi non è più nella blacklist negli Stati Uniti del terrorismo - Il 14 dicembre del 2020 resterà una data fondamentale nella storia del Sudan post Bashir, q ...Speciale Sudan - Sudan, svolta storica. Da oggi non è più nella blacklist Usa del terrorismo - Il 14 dicembre del 2020 resterà una data fondamentale nella storia del Sudan post Bashir, quello rinato d ...