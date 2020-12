Giulia De Lellis se ne frega delle norme anticovid | parte il linciaggio mediatico

Leggi su kronic

(Di lunedì 14 dicembre 2020)De, i fan questa volta non la perdonano e si scagliano contro l’influencer per aver violato le regole del DpcmDe(Instagram)L’influencerDesi è concessa una sosta dal lavoro in Italia e ha deciso di accompagnare il nuovo fidanzato Carlo Gusalli Berretta per pochi giorni a Dubai. L’11 dicembre l’influencer di Pomezia è finita nella bufera per due motivi diversi ma complementari. Ma andiamo con ordine. Il programma satirico quotidiano Striscia la notizia e moltissimi fan dell’influencer l’hanno aspramente criticata per una frase giudicata dalla maggiorpersone come sessista: “Se tua moglie o la tua fidanzata ha fatto la brava, allora merita un regalo importante “. Parole che ...