GF Vip 5, Tommaso Zorzi chiede scusa a Sonia Lorenzini (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini decide di tornare sulla discussione che, nella scorsa puntata aveva reso protagonisti Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi. I due coinquilini, dopo l’entrata nella Casa da parte dell’influencer, si sono scontrati in diverse occasioni; in particolare, alla donna non è affatto piaciuto il gesto infelice che il ragazzo fece dinanzi a lei. Dopo reiterati confronti e litigi, finalmente, pare essere arrivata la resa dei conti che, all’apparenza, sembrerebbe pacifica. Tant’è che Zorzi ha deciso di chiedere scusa alla Lorenzini pubblicamente e le ha persino promesso che, al mattino, le preparerà la colazione. Al termine del chiarimento, Alfonso ha ironizzato in questo modo: “Sarà una tregua armata? Non ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini decide di tornare sulla discussione che, nella scorsa puntata aveva reso protagonisti. I due coinquilini, dopo l’entrata nella Casa da parte dell’influencer, si sono scontrati in diverse occasioni; in particolare, alla donna non è affatto piaciuto il gesto infelice che il ragazzo fece dinanzi a lei. Dopo reiterati confronti e litigi, finalmente, pare essere arrivata la resa dei conti che, all’apparenza, sembrerebbe pacifica. Tant’è cheha deciso direallapubblicamente e le ha persino promesso che, al mattino, le preparerà la colazione. Al termine del chiarimento, Alfonso ha ironizzato in questo modo: “Sarà una tregua armata? Non ...

