Empoli-Cremonese in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Empoli-Cremonese sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l'orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della dodicesima giornata di Serie B 2020/2021. Scontro testa-coda tra la terza in classifica, reduce dal netto successo per 5-2 con la Virtus Entella, e la sedicesima che, dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare, vuole rialzare la testa. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21 di martedì 15 dicembre; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn.

