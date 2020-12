Ecco qual è la città in cui si vive meglio in Italia: la classifica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Federico Garau Il risultato dell'indagine condotta dal Sole 24 Ore: in testa il capoluogo dell'Emilia-Romagna. Scendono le città del nord colpite dal Covid, mentre Crotone finisce all'ultimo posto Sarebbe Bologna, secondo la classifica stilata come ogni anno dal Sole 24Ore, la città con la migliore qualità di vita. Rispetto al 2019, il capoluogo della Regione Emilia-Romagna ha scalato 13 posizioni, aggiudicandosi il podio. Ma non è la sola a primeggiare, altre 5 città emiliano-romagnole si trovano nella top-20, vale a dire Parma, Forlì Cesena, Modena e Reggio Emilia. Ma a cosa si deve un simile risultato? Nello stilare la classifica sono stati presi in consideratzione 6 punti: Ricchezza e consumi, Demografia e salute, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Giustizia e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Federico Garau Il risultato dell'indagine condotta dal Sole 24 Ore: in testa il capoluogo dell'Emilia-Romagna. Scendono ledel nord colpite dal Covid, mentre Crotone finisce all'ultimo posto Sarebbe Bologna, secondo lastilata come ogni anno dal Sole 24Ore, lacon la miglioreità di vita. Rispetto al 2019, il capoluogo della Regione Emilia-Romagna ha scalato 13 posizioni, aggiudicandosi il podio. Ma non è la sola a primeggiare, altre 5emiliano-romagnole si trovano nella top-20, vale a dire Parma, Forlì Cesena, Modena e Reggio Emilia. Ma a cosa si deve un simile risultato? Nello stilare lasono stati presi in consideratzione 6 punti: Ricchezza e consumi, Demografia e salute, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Giustizia e ...

