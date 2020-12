EA | acquisizione di Codemasters annunciata oggi

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il processo di, già in atto, renderàun’ala di EA a inizio 2021; parlano le due parti coinvolte nell’accordo Non ci aspettavamo di iniziare la settimana con una notizia tanto sconvolgente, ma EA ha annunciato l’di. Electronic Arts ha offerto 1,2 miliardi di dollari per portare a termine le trattative. Questa, che verrà completata all’inizio del prossimo anno, si basa su un prezzo azionario di 7,98 dollari per ogni quota. Gerhard Florin, vertice di, si è sbottonato in tal senso parlando favorevolmente della trattativa. Secondo lui, entrambe le aziende condividono la stessa ambizione: quella di dominare il mercato dei giochi di guida. L’dieffettuata ...