È morto lo scrittore britannico John le Carré

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Aveva 89 anni ed era noto in tutto il mondo per i suoi romanzi di spionaggio ambientati durante la Guerra Fredda

chedisagio : ?? È morto lo scrittore John Le Carré. - Corriere : Lo scrittore John le Carré muore di polmonite: aveva 89 anni - SkyTG24 : Gran Bretagna, è morto lo scrittore John Le Carré - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: È morto per una polmonite a 89 anni lo scrittore britannico John le Carré. Verrà ricordato per i suoi grandi romanzi thri… - ilfoglio_it : È morto John le Carré. Ha plasmato la nostra immaginazione sul Muro con i suoi antieroi. Ma dopo il 1989, lo scritt… -

Ex agente di MI5 e MI6, scrisse «La spia che venne dal freddo», best seller da 20 milioni di copie. Dai romanzi al successo sul grande schermo ...Aveva 89 anni ed era noto in tutto il mondo per i suoi romanzi di spionaggio ambientati durante la Guerra Fredda ...