Disney plus, da febbraio 2021 l'abbonamento aumenta (Di lunedì 14 dicembre 2020) A meno di un anno dal lancio in Italia di Disney plus, il colosso hollywoodiano ha già annunciato l’aumento del costo dell’abbonamento: dal 23 febbraio 2021 costerà 8,99 € al mese oppure 89,99 € per tutto l’anno (al momento sono 6,99 € al mese oppure 69,99 € per tutto l’anno). Lo ha annunciato Disney nel corso dell’Investor Day 2020 di venerdì scorso dove ha presentato il futuro del proprio servizio di TV in streaming con decine di film e serie tv in arrivo. Come oramai ci hanno abituato da tempo anche Amazon e Netflix, gli abbonamenti online non possono rimanere fissi e immutabili per sempre: gli investimenti in nuove produzioni o l’arrivo di nuovi servizi spingono le compagnie a ritoccare verso l’alto i propri listini per evitare problemi o perdite in esercizio. Come mai ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) A meno di un anno dal lancio in Italia di, il colosso hollywoodiano ha già annunciato l’aumento del costo dell’: dal 23costerà 8,99 € al mese oppure 89,99 € per tutto l’anno (al momento sono 6,99 € al mese oppure 69,99 € per tutto l’anno). Lo ha annunciatonel corso dell’Investor Day 2020 di venerdì scorso dove ha presentato il futuro del proprio servizio di TV in streaming con decine di film e serie tv in arrivo. Come oramai ci hanno abituato da tempo anche Amazon e Netflix, gli abbonamenti online non possono rimanere fissi e immutabili per sempre: gli investimenti in nuove produzioni o l’arrivo di nuovi servizi spingono le compagnie a ritoccare verso l’alto i propri listini per evitare problemi o perdite in esercizio. Come mai ...

