DIRETTA Sorteggio Ottavi Champions – VIDEO

Oggi lunedì 14 dicembre alle ore 12 sono previsti i sorteggi Champions che decideranno gli accoppiamenti e quindi il destino delle squadre che si sono qualificate per la fase a eliminazione dell'edizione corrente della massima competizione europea. Le regole I sorteggi andranno a creare gli accoppiamenti tra le squadre che si sono piazzate rispettivamente le prime e seconde nei propri gironi, secondo due regole precise, ossia non saranno possibili incroci tra squadre provenienti dallo stesso girone, e non saranno possibili incroci tra squadre della stessa nazione. Le 16 partecipanti sono divise in fasce, determinate dalla posizione nelle fasi a gironi. PRIMA FASCIA: Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, PSG SECONDA FASCIA: Atletico Madrid, Borussia Monchengladbach, Porto, Atalanta, Siviglia, Lazio, Barcellona, ...

