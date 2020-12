Covid, Emilio Fede positivo: ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli (Di lunedì 14 dicembre 2020) Emilio Fede positivo al Covid-19. L’ex direttore del Tg4 è ricoverato nel Covid Residence dell’Ospedale del Mare di Napoli, struttura ricettiva per le persone positive al Covid asintomatiche o paucisintomatiche che sono impossibilitate a trascorrere l’isolamento nel proprio domicilio. Fede è risultato positivo al Covid nei giorni scorsi e ha trascorso la prima parte di isolamento domiciliare in un hotel di Napoli, fino a stamattina quando è stato trasferito al Covid Residence dell’ospedale del quartiere Ponticelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 dicembre 2020)al-19. L’ex direttore del Tg4 ènelResidence dell’Ospedale deldi, struttura ricettiva per le persone positive alasintomatiche o paucisintomatiche che sono impossibilitate a trascorrere l’isolamento nel proprio domicilio.è risultatoalnei giorni scorsi e ha trascorso la prima parte di isolamento domiciliare in un hotel di, fino a stamattina quando è stato trasferito alResidence dell’ospedale del quartiere Ponticelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

