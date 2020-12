Come truccarsi con i capelli bianchi: i consigli per valorizzare il viso (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lasciare i capelli grigi o bianchi naurali è una scelta che affascina sempre più donne, di tutte l’età, in questi casi, però, truccarsi è un’arte che viene in aiuto per valorizzare al meglio il viso incorniciato dai nuovi colori. Ecco perché il make up deve però seguire regole precise. Il creatore d’immagine Diego dalla Palma spiega Come valorizzare il viso in poche mosse. Make up effetto anti age: i segreti del trucco che ringiovanisce sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lasciare igrigi onaurali è una scelta che affascina sempre più donne, di tutte l’età, in questi casi, però,è un’arte che viene in aiuto peral meglio ilincorniciato dai nuovi colori. Ecco perché il make up deve però seguire regole precise. Il creatore d’immagine Diego dalla Palma spiegailin poche mosse. Make up effetto anti age: i segreti del trucco che ringiovanisce sfoglia la gallery ...

