Ciclismo, Trentin: 'La nostra sicurezza è la priorità del 2021'

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Trentin Trentin non ci sta: "La nostra sicurezza è la priorità del '21 del ciclismo. Facciamo come in F.1" La Gazzetta dello Sport Ciclismo, l’Ag2r nega l’interesse per Gianni Moscon Negli ultimi giorni, sui media, si era parlato di un forte interesse dell’Ag2r nei confronti di Gianni Moscon, la cui avventura al Team Ineos sembra ormai giunta al capolinea. Come riportato da Cyclin ... L’UCI lancia un protocollo per le commozioni cerebrali e altre misure per la sicurezza Nella giornata di ieri l’Unione Ciclistica Internazionale ha pubblicato un nuovo importante protocollo per valutare e affrontare le commozioni cerebrali collegate allo sport, inoltre sono anche stati ... Negli ultimi giorni, sui media, si era parlato di un forte interesse dell’Ag2r nei confronti di Gianni Moscon, la cui avventura al Team Ineos sembra ormai giunta al capolinea. Come riportato da Cyclin ...Nella giornata di ieri l’Unione Ciclistica Internazionale ha pubblicato un nuovo importante protocollo per valutare e affrontare le commozioni cerebrali collegate allo sport, inoltre sono anche stati ...