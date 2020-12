Ciclismo | svelate le nuove maglie della Trek-Segafredo Le divise di Nibali e compagni nel 2021

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto pronto per un’altra grande stagione di. Mancano ormai poche settimane, le squadre si stanno organizzando per i vari raduni e stanno ultimando i dettagli finali. Oggi la, squadra nella quale milita Vincenzo, ha svelato le proprieper il. Duediverse per la squadra maschile, che praticamente resta invariata rispetto alla passata stagione, e per quella femminile, che diventa di un blu chiaro differente rispetto a quello scuro già visto. A sfilare Nicola Conci ed Elisa Longo Borghini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Foto: Lapresse