Biathlon | Hochfilzen 2 2020 | programma | date | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ildella seconda tappa di, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di. La competizione rimane in Austria per un secondo weekend di gare. Si comincia con le due prove sprint giovedì 17 e venerdì 18 dicembre. Sabato 19 sarà il momento dell’inseguimento, mentre domenica si chiude con le due mass start. Le gare della tappa disaranno trasmesse intv su Eurosport, oltre che insu Eurosport Player. Sportface.it seguirà i giorni in Austria con dirette scritte aggiornate minuto per minuto. ILCOMPLETO Giovedì 17 dicembre ore 14:15 – Sprint maschile Venerdì 18 dicembre ore 14:15 – Sprint femminile Sabato 19 dicembre ore 13:00 – Inseguimento maschile ore 15:00 – Inseguimento ...