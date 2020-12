Vito Crimi | D' accordo con Zingaretti Renzi è imbarazzante

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 13 dicembre 2020) “Il rilancio di cui parlaè lo stesso che intendiamo noi, lo condividiamo. Occorre far percepire un Governo che sta lavorando. Anziché avere beghe sulla governance del Recovery Fund, chiudiamo il piano e diciamo ai cittadini come spenderemo le risorse. Anziché del chi, parliamo del come e del quando spenderemo i fondi.non parla di rimpasto, come chi cerca di aggredire la compagine del governo”. Lo ha detto, capo politico di M5s, intervistato da Sky Tg24. Lo stessopoi attacca Matteo: “L’intervista dia El Pais incui criticava Conte sulla governance del Recovery Fund è stata”. “Anche da ex premier - ha detto- era fuori luogo. Il nostro premier era a Bruxelles a ...