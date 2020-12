Van Aert vs Van der Poel: quando la super sfida nel ciclocross? Appuntamento prima di Natale. L’olandese: “Lui più forte su strada, ma…” (Di domenica 13 dicembre 2020) Mathieu van der Poel grande protagonista della prima gara di ciclocross, a dieci mesi di distanza dal trionfo iridato, nella quale neanche a dirlo ha vinto. “Ho avuto subito un ottimo feeling con la corsa è andata meglio del previsto, perché sappiamoc he la prima gara è sempre un po’ un’incognita“, questo, come riporta Tuttobiciweb, il commento del Campione del Mondo dopo il successo ad Anversa Gli appassionati di ciclocross, però, attendono con ansia lo scontro con l’altro grande protagonista della disciplina ovvero Wout van Aert. I due si ritroveranno per la seconda tappa della Coppa del Mondo in programma domenica 20 dicembre a Namur in Belgio. “La differenza di preparazione è difficile da valutare tra noi – sottolinea van de Peol – Conosco Wout da molto tempo, so che può la sua ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Mathieu van dergrande protagonista dellagara di, a dieci mesi di distanza dal trionfo iridato, nella quale neanche a dirlo ha vinto. “Ho avuto subito un ottimo feeling con la corsa è andata meglio del previsto, perché sappiamoc he lagara è sempre un po’ un’incognita“, questo, come riporta Tuttobiciweb, il commento del Campione del Mondo dopo il successo ad Anversa Gli appassionati di, però, attendono con ansia lo scontro con l’altro grande protagonista della disciplina ovvero Wout van. I due si ritroveranno per la seconda tappa della Coppa del Mondo in programma domenica 20 dicembre a Namur in Belgio. “La differenza di preparazione è difficile da valutare tra noi – sottolinea van de Peol – Conosco Wout da molto tempo, so che può la sua ...

«Ho avuto subito un ottimo feeling con la corsa - ha detto Mathieu Van der Poel dopo il traguardo - è andata meglio del previsto, perché sappiamoc he la prima gara è sempre un po' un'incognita». Il ca ... La Jumbo Visma lascia la Bianchi per la Cervelo, van Aert verso una bici anonima La squadra olandese ha cambiato il partner tecnico che fornisce le biciclette e correrà con il marchio canadese Cervelo.