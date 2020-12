Usa, domani si comincia con i vaccini. Terza ondata in corea (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il via libera autorizzativo della Food and drug Administration, la campagna gestita dall'esercito statunitense sotto la guida del generale Gustave Perna prevede entro la settimana l'allestimento ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il via libera autorizzativo della Food and drug Administration, la campagna gestita dall'esercito statunitense sotto la guida del generale Gustave Perna prevede entro la settimana l'allestimento ...

Coronavirus mondo, da domani al via vaccinazione negli Usa. Svizzera, i direttori degli ospedali: servono lockdown e divieto sci

Usa: via libera alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech

Il direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Robert Redfield, ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech.

Usa, partiti dai magazzini i camion con il vaccino Pfizer-BioNTech

«Ci aspettiamo che 145 siti in tutti gli stati ricevano il vaccino domani, altri ...»