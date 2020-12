Uomini e Donne, la rivelazione di Gemma Galgani: “Ho fatto l’amore con Maurizio Guerci” (Di domenica 13 dicembre 2020) Un altro colpo di scena nel programma Uomini e Donne, condotto sulle reti Mediaset da Maria De Filippi. Dopo la decisione di Gianluca De Matteis di abbandonare il trono della trasmissione, motivando la scelta nel non aver instaurato nessun rapporto particolare con le sue corteggiatrici, la registrazione del 12 dicembre rivela un nuovo scenario che sta già scatenando i fan del programma. Gemma Galgani ha ammesso durante la puntata di aver approfondito la conoscenza di Maurizio Guerci, il 50enne che da tempo corteggia proprio la Galgani. Un’uscita, una serata insieme, magari un bacio? Molto di più. La Galgani ha infatti rivelato di aver fatto l’amore con Guerci, come confermato dallo stesso 50enne. Il primo bacio era ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 dicembre 2020) Un altro colpo di scena nel programma, condotto sulle reti Mediaset da Maria De Filippi. Dopo la decisione di Gianluca De Matteis di abbandonare il trono della trasmissione, motivando la scelta nel non aver instaurato nessun rapporto particolare con le sue corteggiatrici, la registrazione del 12 dicembre rivela un nuovo scenario che sta già scatenando i fan del programma.ha ammesso durante la puntata di aver approfondito la conoscenza diGuerci, il 50enne che da tempo corteggia proprio la. Un’uscita, una serata insieme, magari un bacio? Molto di più. Laha infatti rivelato di avercon Guerci, come confermato dallo stesso 50enne. Il primo bacio era ...

