Terence Hill: "Bud Spencer non vedeva un tubo e menava alla cieca" (Di domenica 13 dicembre 2020) Terence Hill e Bud Spencer hanno dato vita ad una delle coppie più amate del cinema italiano: peccato che la vista scadente del secondo mettesse a repentaglio tutti quanti. Terence Hill e Bud Spencer hanno dato vita ad una delle coppie più amate del cinema italiano, attorno a cui fioccano i racconti e le leggende. Nel corso di un'intervista con Millennium (il mensile del Fatto Quotidiano), Terence Hill si è soffermato sul suo rapporto con Bud e sul suo comportamento sul set e ha ricordato i problemi di vista di cui soffriva il suo collega. In modo particolare, Terence Hill ha ricordato l'atletismo (o presunto tale) che caratterizzava le loro performance. Ogni tanto, però, capitava che qualcuno si facesse male o che le ...

