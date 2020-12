Paolo Rossi, il funerale di un papà (Di domenica 13 dicembre 2020) Non riuscivo a staccare gli occhi dalle due bambine. L'operatore di Sky deve aver provato lo stesso struggimento, la stessa pena, sensazioni simili alle mie. Anche lui è padre, ho pensato mentre si ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 dicembre 2020) Non riuscivo a staccare gli occhi dalle due bambine. L'operatore di Sky deve aver provato lo stesso struggimento, la stessa pena, sensazioni simili alle mie. Anche lui è padre, ho pensato mentre si ...

matteosalvinimi : Nel giorno dell’ultimo saluto, un pensiero e un sorriso per Paolo, campione dello sport e della vita, e un abbracci… - MediasetTgcom24 : Furto in casa di Paolo Rossi, nel giorno dei suoi funerali - Corriere : Furto a casa di Paolo Rossi durante il suo funerale: rubati gioielli ma non i cimeli sportivi del campione - AnsaToscana : Al Curi l'addio di Perugia a Paolo Rossi. Il sindaco, è stato un esempio e ha scritto pagine importanti #ANSA - ilBirignao : @snoopywoodlm Citando lo stesso Paolo Rossi: “ci avrei scommesso!” -