Milano in zona gialla, tavoli dei bar del centro tutti pieni. Code anche per entrare nei negozi e affollamento sui mezzi pubblici (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano presa d’assalto il primo giorno di zona gialla. Da oggi 13 dicembre in Lombardia si può tornare a pranzare al ristorante e a prendere il caffè al bar, fino alle 18. Complici il giorno festivo e la bella giornata dopo un periodo di pioggia e nebbia, i milanesi si sono riversati nelle vie del centro. C’è chi passeggia, chi compra i regali per Natale e chi torna nei bar per il rito dell’aperitivo. Il timore è che possano crearsi situazioni di assembramento, sia nelle vie cittadine sia sui mezzi pubblici. Nel primo pomeriggio, per alcuni minuti, nella fermata della metropolitana Duomo i tornelli sono bloccati per scaglionare gli ingressi e non far affollare le persone sulle banchine in attesa del treno: ma le Code si formano lo stesso subito prima delle barriere, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020)presa d’assalto il primo giorno di. Da oggi 13 dicembre in Lombardia si può tornare a pranzare al ristorante e a prendere il caffè al bar, fino alle 18. Complici il giorno festivo e la bella giornata dopo un periodo di pioggia e nebbia, i milanesi si sono riversati nelle vie del. C’è chi passeggia, chi compra i regali per Natale e chi torna nei bar per il rito dell’aperitivo. Il timore è che possano crearsi situazioni di assembramento, sia nelle vie cittadine sia sui. Nel primo pomeriggio, per alcuni minuti, nella fermata della metropolitana Duomo i tornelli sono bloccati per scaglionare gli ingressi e non far affollare le persone sulle banchine in attesa del treno: ma lesi formano lo stesso subito prima delle barriere, in ...

