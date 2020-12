Metti lo chef stellato in scatola (Di domenica 13 dicembre 2020) Il liquido nel barattolo di vetro è così denso che ci vuole un po' per capire che è brodo di carne. Non certo un brodo qualsiasi, ma il prodotto di una giornata di lavorazione di Viviana Varese, la chef stella Michelin del ristorante Viva a Milano. «Lo lascio sei ore a sobbollire per prendere tutto il sapore della materia prima, che è rigorosamente fassona piemontese, cotta con osso e tutto» spiega. Il concentrato di gusto finirà in un contenitore di vetro, etichettato e spedito a casa di qualche buongustaio che l'ha ordinato online sullo shop del sito www.vivavivianavarese.it. Non dovrebbe sorprendere. Dalle cucine di ristoranti blasonati, chiusi al pubblico causa Covid, escono prodotti di grandissimo pregio sotto forma di sottòli, sughi, passate, creme, marmellate, secondi piatti, dolci, dolcetti e molto altro ancora. Grazie all'ecommerce - in boom clamoroso - ... Leggi su panorama (Di domenica 13 dicembre 2020) Il liquido nel barattolo di vetro è così denso che ci vuole un po' per capire che è brodo di carne. Non certo un brodo qualsiasi, ma il prodotto di una giornata di lavorazione di Viviana Varese, lastella Michelin del ristorante Viva a Milano. «Lo lascio sei ore a sobbollire per prendere tutto il sapore della materia prima, che è rigorosamente fassona piemontese, cotta con osso e tutto» spiega. Il concentrato di gusto finirà in un contenitore di vetro, etichettato e spedito a casa di qualche buongustaio che l'ha ordinato online sullo shop del sito www.vivavivianavarese.it. Non dovrebbe sorprendere. Dalle cucine di ristoranti blasonati, chiusi al pubblico causa Covid, escono prodotti di grandissimo pregio sotto forma di sottòli, sughi, passate, creme, marmellate, secondi piatti, dolci, dolcetti e molto altro ancora. Grazie all'ecommerce - in boom clamoroso - ...

