La protesta civile di Augias: 'Restituisco la Legion d'onore in memoria di Giulio Regeni' (Di domenica 13 dicembre 2020) Corrado Augias restituirà la Legion d'onore con un gesto in memoria di Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto. La decisione è legata alla concessione della Legion d'onore da parte ... Leggi su globalist (Di domenica 13 dicembre 2020) Corradorestituirà lad'con un gesto indi, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto. La decisione è legata alla concessione dellad'da parte ...

zazoomblog : La protesta civile di Augias: Restituisco la Legion donore in memoria di Giulio Regeni - #protesta #civile #Augias… - LuizFer21857553 : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… - ruisseau : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… - reguenga5 : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… - desouza_valmir : RT @RadioSavana: Tutta Napoli in rivolta! La popolazione protesta in massa contro il lockdown. Alle 23.00 scatta l'ordinanza del coprifuoco… -

Ultime Notizie dalla rete : protesta civile La protesta civile di Augias: "Restituisco la Legion d'onore in memoria di Giulio Regeni" Globalist.it La protesta civile di Augias: "Restituisco la Legion d'onore in memoria di Giulio Regeni" Il giornalista e scrittore critica la concessione dell'onorificienza ad Al-Sisi fatta da Macron: "Quali sono i meriti del presidente egiziano? Ha violato i canoni della giustizia, prima ancora dell'um ... Flash mob in Cassazione dei precari della giustizia. In piazza anche Ielo e Albamonte La protesta dei giudici onorari a Roma, tutti con una rosa gialla in mano: "È il simbolo del tradimento dello stato. Smaltiscono il 60% del ... Il giornalista e scrittore critica la concessione dell'onorificienza ad Al-Sisi fatta da Macron: "Quali sono i meriti del presidente egiziano? Ha violato i canoni della giustizia, prima ancora dell'um ...La protesta dei giudici onorari a Roma, tutti con una rosa gialla in mano: "È il simbolo del tradimento dello stato. Smaltiscono il 60% del ...