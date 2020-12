Il difficile confronto diplomatico con l’Egitto (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo cinque anni e in un regime di turbolenza diplomatica con l’Egitto per lo studente dell’Universita’ di Bologna, si torna a parlare del sequestro, della tortura, dell’omicidio di Giulio Regeni. Una certa collaborazione dell’Italia con l’Egitto, cerca di aggiustare il tiro rispetto alle ultime uscite che hanno irritato la famiglia Regeni. Di Maio aveva “accolto positivamente” una lettera della procura generale egiziana che, dopo quasi un anno di silenzio, invitava i colleghi italiani al Cairo. Un invito a data e a persona da destinarsi, visto che era diretto al “procuratore di Roma, quando sarà nominato”. Una mossa che i Regeni, insieme con il loro legale Alessandra Ballerini, avevano però definito un “pericoloso trabocchetto”. Di Maio, nel corso del Maurizio Costanzo show, è tornato sul caso. Cercando di rimettere le cose in un posto accettabile. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo cinque anni e in un regime di turbolenza diplomatica conper lo studente dell’Universita’ di Bologna, si torna a parlare del sequestro, della tortura, dell’omicidio di Giulio Regeni. Una certa collaborazione dell’Italia con, cerca di aggiustare il tiro rispetto alle ultime uscite che hanno irritato la famiglia Regeni. Di Maio aveva “accolto positivamente” una lettera della procura generale egiziana che, dopo quasi un anno di silenzio, invitava i colleghi italiani al Cairo. Un invito a data e a persona da destinarsi, visto che era diretto al “procuratore di Roma, quando sarà nominato”. Una mossa che i Regeni, insieme con il loro legale Alessandra Ballerini, avevano però definito un “pericoloso trabocchetto”. Di Maio, nel corso del Maurizio Costanzo show, è tornato sul caso. Cercando di rimettere le cose in un posto accettabile. ...

